Девочка из Петербурга впала в кому после купания в бассейне турецкого отеля

Ребенок захлебнулся, когда его руку засосало в трубу насоса.

В воскресенье, 18 августа, в турецком Бодруме серьезно пострадала 12-летняя девочка из Петербурга. Она купалась в бассейне в отеле "Sunhill" и захлебнулась, когда ее руку засосало в трубу насоса. На данный момент ребенок находится в критическом состоянии, сообщила "Фонтака.ру" с ссылкой на мать пострадавшей.

Достать девочку из воды получилось не сразу: сначала это пытался сделать ее отец, а затем и гости отеля. Работники отеля выключили насос, но это не помогло, и трубу пришлось ломать. Только тогда ребенка удалось вытащить вместе с куском сооружения на руке.

Пострадавшую госпитализировали в больницу города Денизли. Девочка ни разу не приходила в сознание и пережила пять принудительных запусков сердца. Также у нее очень низкое давление, повреждения головы, печени и порванные сосуды на прооперированной руке.

Вместе с девочкой в больнице находятся ее родители. Оператор "Coral Travel" снял им жилье рядом с медучреждением, но не стал помогать с последующим пребыванием. Часть расходов на лечение возместит страховая компания "Согласие", с которой у пострадавших туристов был заключен контракт.

Также в отель выехал гид для помощи туристам и следствию. На данный момент расследованием происшествия занимается местная полиция, а Генконсульство России в Анталии отслеживает ситуацию.

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Фото: Pixabay