Видео: акула-молот отняла у рыбака улов весом более 80 кг

Пойманный тарпон весил 180 фунтов (81,6 килограмма).

Рыболовный гид Rob Gorta из США снял на видео момент нападения на его добычу акулы. Рыбак пытался вытащить из воды большого тарпона, когда на него напала акула-молот. Rob Gorta опубликовал видео на своем YouTube-канале.

В итоге, акула утащила добычу рыбаков весом 180 фунтов (81,6 килограмма).

Тарпонная рыбалка является популярным видом спорта в Америке. Во время ловли в качестве приманки используется другая живая рыба. Тарпона после поимки отпускают, если его длина превышает 1,1 метра.

Ранее в Сети опубликовали видео смертельной битвы двух огромных акул-людоедов.

Видео: YouTube/ Rob Gorta