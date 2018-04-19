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В Сети опубликовали видео смертельной битвы двух огромных акул-людоедов

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Одна акула двумя укусами убила вторую особь.

Исследователи сняли на видео битву двух белых акул, известных также как акулы-людоеды. Об этом сообщил Daily Mail.

Изначально один из хищников длиной 3,7 метра ел рыболовную приманку возле лодки, в какой-то момент на него напал его сородич еще большего размера. После непродолжительной битвы на теле акулы поменьше остались две крупные дыры от укусов.

Ученый из австралийского исследовательского центра отметил, что в природе есть множество различных акул, которые атакуют и поедают друг друга.

Видео: в США рыбаки едва не поймали пятиметровую белую акулу.

Видео: Daily Mail

 

 

 

Теги: акула, белая акула, рыбы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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