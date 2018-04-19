Видео: в США рыбаки едва не поймали пятиметровую белую акулу

Рыбаки назвали это их "лучшим днем на воде".

В штате Нью-Джерси (США) спортсмены, возвращаясь после турнира по рыбной ловле, чуть не поймали большую белую акулу. Об этом сообщил 6ABC.

Мы были готовы вернуться домой, но вдруг увидели тень. Мы не поняли, что это такое, замерли и увидели шоу. Рыбаки

Белая акула длиной около 5 метров приблизилась к лодке и съела весь мешок с приманкой. А после поплыла дальше в своем направлении. Рыбаки отметили, что это был "их лучший день на воде".

В 2018 году на Багамах акула укусила дайвера за голову.

Видео: YouTube/ 6abc Philadelphia