Рыбак на Сахалине выловил тунца размером с человека

Крупную рыбу вытащили во время морской рыбалки у побережья острова.

Огромного тунца весом около 100 килограммов выловили на Сахалине. Павел рассказал телеканалу 360.ru, как он смог вытащить такой гигантский улов.

Он отметил, что рыбалка происходила на мысе Свободном. Для того, чтобы вытащить тунца рыбаку понадобилось около получаса. Мужчина решил, что не будет продавать огромного тунца. Своей добычей он намерен поделиться с родственниками и друзьями.

Так что это мой заветный трофей. Взвесить его возможности не было, поэтому мы воспользовались таблицей с расчетом. Вес от 100-120 килограммов примерно, при моем росте 172 сантиметра. Павел, рыбак

По словам жителя Сахалина, затащить тунца в лодку ему помог друг Тимофей. Оказалось, что мужчины охотились за такой крупной рыбой около пяти лет.

Ранее мы сообщали, что у побережья Сахалина рыбаки обнаружили в сетях акулу. Хищника вытаскивали из невода голыми руками.

Фото: Magnific