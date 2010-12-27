Смольный поможет девочке, пострадавшей на отдыхе в Турции

Руку 12-летней петербурженки засосало в трубу во время купания в бассейне.

Правительство Петербурга окажет всю необходимую помощь 12-летней девочке, которая пострадала во время отдыха в Турции. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Олега Маркова.

Известно, что руку юной петербурженки засосало в трубу во время купания в бассейне одного из отелей курортного города Бодрум. Вызволить ребенка удалось, только выломав трубу. За это время девочка наглоталась воды и получила серьезные травмы. Сейчас она находится в коме. Турецкие врачи оценивают состояние пациентки как критическое.

В настоящий момент Комитет по внешним связям Петербурга находится в постоянном контакте с Генеральным консульством России в Анталье.

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