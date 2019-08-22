Пожар на Складской улице тушат более 100 человек

В 14:49 ранг пожара повысили до №3.

Днем 22 августа в Невском районе Петербурга произошел пожар на административно-складском сооружении по №3. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о пожаре по адресу Складская, 6 поступило в 14:10. По состоянию на 14:55, огонь охватил 500 квадратных метров на 3 этаже 4-этажного кирпичного здания. Как рассказали в пресс-службе, здание арендуют более 40 пользователей. Постройка находится в промышленной зоне вдали от жилого сектора.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло в 14:20. В 14:49 ранг пожара достиг №3. К тушению привлечено 108 человек личного состава и 25 единиц техники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге погиб человек во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский".

Видео: Piter.TV