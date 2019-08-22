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Сегодня, 15:09
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Пожар на Складской улице тушат более 100 человек

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В 14:49 ранг пожара повысили до №3.

Днем 22 августа в Невском районе Петербурга произошел пожар на административно-складском сооружении по №3. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. 

Сообщение о пожаре по адресу Складская, 6 поступило в 14:10. По состоянию на 14:55, огонь охватил 500 квадратных метров на 3 этаже 4-этажного кирпичного здания. Как рассказали в пресс-службе, здание арендуют более 40 пользователей. Постройка находится в промышленной зоне вдали от жилого сектора. 

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло в 14:20. В 14:49 ранг пожара достиг №3. К тушению привлечено 108 человек личного состава и 25 единиц техники. 

Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге погиб человек во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 15:46

Там всё уже украли-тушить осталось только пустое здание. Однозначно.

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