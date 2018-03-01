В Петербурге погиб человек во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

Спасатели тушили огонь более получаса.

В понедельник, 22 августа, в Петербурге на Октябрьской набережной горел теплоход "Петр Чайковский". Один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Огонь охватил каюту механика. Пожарных вызвали в 5:30, и через пять минут на место прибыло первое подразделение. Спасатели эвакуировали с судна 240 пассажиров и 80 человек персонала.

Полностью потушить пожар удалось в 6:10. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что три автомобиля столкнулись на ЗСД у Васильевского острова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербурге