На могилу Чайковского в Петербурге возложили цветы в День памяти композитора

В церемонии поучаствовали студенты и преподаватели музыкально-педагогического училища.

День памяти Петра Ильича Чайковского традиционно проходит 6 ноября. По случаю в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры на могилу композитора возложили цветы, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В церемонии поучаствовали студенты и сотрудники Петербургского музыкально-педагогического училища, а также потомок Чайковского, публицист и меценат Денис фон Мекк.

Кроме того, Денис фон Мекк выступает организатором проекта "Чайковский – музыка без виз", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В ближайшие дни состоятся свыше 200 памятных событий.

Ранее мы рассказывали о том, что на сцене БДТ с программой из трех одноактных постановок выступил Пермский театр.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)