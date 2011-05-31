  1. Главная
На могилу Чайковского в Петербурге возложили цветы в День памяти композитора
Сегодня, 14:41
В церемонии поучаствовали студенты и преподаватели музыкально-педагогического училища.

День памяти Петра Ильича Чайковского традиционно проходит 6 ноября. По случаю в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры на могилу композитора возложили цветы, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В церемонии поучаствовали студенты и сотрудники Петербургского музыкально-педагогического училища, а также потомок Чайковского, публицист и меценат Денис фон Мекк.

Кроме того, Денис фон Мекк выступает организатором проекта "Чайковский – музыка без виз", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В ближайшие дни состоятся свыше 200 памятных событий.  

Ранее мы рассказывали о том, что на сцене БДТ с программой из трех одноактных постановок выступил Пермский театр. 

Фото: pexels (носит иллюстративный характер) 

