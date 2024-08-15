Для торжественного мероприятия власти выбрали увертюру "1812 год" Петра Чайковского.

В США на День независимости 4 июля 2025 года будет играть произведение русского композитора Петра Чайковского. Соответствующей информацией с подписчиками поделились журналисты из местного новостного портала Axios. Авторы иностранного СМИ узнали о том, что симфонический оркестр исполнит композицию в пятницу днем перед широкой аудиторией. Это произойдет в преддверии момента, когда над над парком Херманн в Хьюстоне прогремит праздничный фейерверк.

Увертюра "1812 год" Чайковского <...> стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах. материал новостного агентства Axios

Напомним, что Петр Ильич Чайковский написал торжественную увертюру в 1880 году в память о победе России в Отечественной войне против французского императора Наполеона.

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