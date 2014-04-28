В Минфин опубликовали официальное заявление о событии, которые произойдет в преддверии Дня независимости.

Аериканское министерство по финансам объявило, что подпись президента-республиканца Дональда Трампа появится на недавно напечатанных долларовых купюрах, впервые в истории США. Это произойдет накануне 250-летия страны. Главный казначей в США Брэндон Бич, чье имя будет опущено для того, чтобы освободить место для автографа политического лидера из Белого дома добавил, что речь идет не только об уместном шаге, но и о заслуженном.

Нет более мощного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые купюры США с его именем, и вполне уместно, чтобы эта историческая валюта была выпущена к 250-летию страны. Скот Бессен, глава Минфина США

Новостное издание The Reuters об\яснило читателям, что купюры номиналом 100 долларов с подписью Дональда Трампа будут напечатаны в июне 2026 года. Это событие приурочено к годовщине Дня независимости США 4 июля. Остальные банкноты появятся в последующие месяцы. Федеральное правительство в Вашингтоне начало выпускать бумажную валюту в 1861 году.

Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пекине 14-15 мая.

