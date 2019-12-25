На сцене БДТ с программой из трех одноактных постановок выступил Пермский театр

Были представлены "Вариации на тему рококо", "Орфей" и "Ультима Туле".

В БДТ имени Товстоногова в Петербурге артисты Пермского театра оперы и балета впервые показали программу из трех одноактных постановок – "Вариации на тему рококо", "Орфей" и "Ультима Туле". Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", триптих объединил три века русской музыки.

Три века русской музыки, три совершенно разных балета, но главное, что их объединяет, – красота и впечатляющая эстетика. И где, как не в Петербурге, показать этот вечер хотя бы впервые. А затем, возможно, мы представим программу и в других городах. Алексей Мирошниченко, руководитель балетной труппы Пермского театра

"Вариации на тему рококо" – это одноактный балет на музыку Петра Чайковского. Алексей Мирошниченко поставил его для выпускников Пермского хореографического училища. "Орфей" – редкий балет Игоря Стравинского, написанный в 1947 году. А "Ультима Туле" – балет на музыку Владимира Раннева "20 вариаций" для симфонического оркестра.

