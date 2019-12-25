  1. Главная
Музыканты Мариинского театра на гастролях в Китае исполнили все симфонии Малера
Сегодня, 15:28
Музыканты Мариинского театра на гастролях в Китае исполнили все симфонии Малера

Четвертую симфонию можно будет послушать 7 ноября в концертном зале учреждения.

Музыканты Мариинского театра побывали на гастролях в Китае и поставили там мировой рекорд. За пять дней были исполнены все симфонии Густава Малера. 

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, Четвертую симфонию можно будет послушать 7 ноября в концертном зале учреждения. 

Австрийский композитор, кстати, один из самых популярных у петербуржцев. Я не исключение. Его поклонником был и Дмитрий Шостакович. На вопрос Родиона Щедрина о том, что бы тот взял на необитаемый остров, Шостакович назвал "Песнь о земле". 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что актер Илья Дель не выйдет на сцену театра Ленсовета в декабре. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

