Музыканты Мариинского театра побывали на гастролях в Китае и поставили там мировой рекорд. За пять дней были исполнены все симфонии Густава Малера.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, Четвертую симфонию можно будет послушать 7 ноября в концертном зале учреждения.

Австрийский композитор, кстати, один из самых популярных у петербуржцев. Я не исключение. Его поклонником был и Дмитрий Шостакович. На вопрос Родиона Щедрина о том, что бы тот взял на необитаемый остров, Шостакович назвал "Песнь о земле". Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Фото: Telegram / Пиотровский Online