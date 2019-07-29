Мариинский театр покажет первый спектакль созданный при участии ИИ

Премьера оперы "Мандрагора" Чайковского – Дранги состоится 6 и 7 марта. Нейросеть использовали для восстановления либретто, создания сценографии и костюмов.

В Мариинском театре представят первый спектакль в истории, созданный при участии искусственного интеллекта.

В пресс-службе театра уточнили, что 6 и 7 марта состоится премьера постановки мистической оперы "Мандрагора" Чайковского – Дранги.

Идея создания "Мандрагоры" возникла у Петра Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Опера стала одним из сценических сочинений на фантастическую тематику, так и не завершенных композитором.

Спустя полтора века благодаря современным технологиям у публики появилась возможность увидеть, какой могла бы быть "Мандрагора". Композитор Пётр Дранга и искусственный интеллект завершили оперу Чайковского. Нейросеть была использована как при восстановлении либретто, так и при разработке сценографии и костюмов.

Пётр Дранга воссоздал структуру оперы, дописал музыку и текст, ориентируясь на сохранившиеся материалы и художественный язык Чайковского и Рачинского. По словам композитора, процесс создания требовал максимального уважения к первоисточнику и глубокого погружения в стиль авторов, а ИИ стал важным партнером в этой работе.

Режиссером постановки "Мандрагоры" выступил Илья Устьянцев, хореографом – Дмитрий Пимонов. Главный хормейстер – Константин Рылов, ответственный концертмейстер – Евгения Исупова.

Фото: Мариинский театр