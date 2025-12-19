  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К 270-летию Моцарта в Мариинском театре представили оперу "Идоменей, царь Критский"
Сегодня, 14:50
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К 270-летию Моцарта в Мариинском театре представили оперу "Идоменей, царь Критский"

0 0

Произведение австрийского автора рассказывает историю о критском царе, который едва не принес в жертву Посейдону своего сына.

К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта Мариинский театр представил премьеру оперы "Идоменей, царь Критский". Об этом пишет 3 февраля телеканал "Санкт-Петербург"

Произведение австрийского автора рассказывает историю о критском царе, который едва не принес в жертву Посейдону своего сына. Для кого-то "Идоменей" – это античная трагедия, для других – политический памфлет или даже сюрреалистический спектакль о взаимоотношениях людей с потусторонними силами. 

При создании этой оперы Моцарт перешел к активным речитативам и вплел их в оркестровую ткань. Это добавляет эмоций и внутреннего драйва. 

Александр Михайлов, исполнитель партии 

Впервые постановка появилась в Мариинке в 2008 году. Спустя 245 лет после мировой премьеры, театр представляет "Идоменея" на большой сцене Мариинского-2. 

Ранее мы рассказывали о том, что на территории Петропавловской крепости состоится фестиваль "Сударыня Масленица". 

Фото: pxhere 

Теги: мариинский театр, моцарт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии