К 270-летию Моцарта в Мариинском театре представили оперу "Идоменей, царь Критский"

К 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта Мариинский театр представил премьеру оперы "Идоменей, царь Критский". Об этом пишет 3 февраля телеканал "Санкт-Петербург".

Произведение австрийского автора рассказывает историю о критском царе, который едва не принес в жертву Посейдону своего сына. Для кого-то "Идоменей" – это античная трагедия, для других – политический памфлет или даже сюрреалистический спектакль о взаимоотношениях людей с потусторонними силами.

При создании этой оперы Моцарт перешел к активным речитативам и вплел их в оркестровую ткань. Это добавляет эмоций и внутреннего драйва. Александр Михайлов, исполнитель партии

Впервые постановка появилась в Мариинке в 2008 году. Спустя 245 лет после мировой премьеры, театр представляет "Идоменея" на большой сцене Мариинского-2.

Фото: pxhere