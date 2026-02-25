Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров

В Кремле приняли Валерия Гергиева.

Российский президент Владимир Путин рассказал о собственных планах по открытию дирекции Большого и Мариинского театров. Соответствующей информацией глава государства поделился во время рабочей встречи с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Мероприятие состоялось вечером 24 февраля в Москве. Культурный деятель страны уточнил, что та дирекция императорских театров, о которой ранее власти уже говорили, предполагала национальный масштаб.

Сейчас дирекцию устроим в Мариинке, да? То, что вы предлагали. Владимир Путин, президент России

Напомним, что Владимир Путин в 2022 году на личной встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предлагал Валерию Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.

Фото и видео: Kremlin.ru