На территории Петропавловской крепости состоится фестиваль "Сударыня Масленица"

На территории Петропавловской крепости 21 и 22 февраля пройдет фестиваль "Сударыня Масленица". Ожидается традиционный русский праздник в современной интерпретации, рассказали в комитете по развитию туризма Петербурга.

Образ Масленицы переосмыслят через театр, визуальные формы и технологии современности. Тема 2026 года – "На разогреве у весны". Установят фотозоны, появится детский сказочный город. Кроме того, покажут театрализованные представления и постряпают огромный пирог из розовых блинов весом в 700 килограммов, собранный по мотивам рецепта Арины Родионовны, няни Александра Пушкина. А "Тайный сударь" подарит посетителям подарки за самые яркие наряды.

Помимо Соборной площади, задействуют места внутри крепости. За главным входом расположится площадка с фигурами из соломы в виде героев русских сказок. В Нарышкином бастионе откроется детский сказочный городок.

Время работы фестиваля: 21 февраля – с 12:00 до 18:00, 22 февраля – 12:00-19:00. Мероприятие будет бесплатным.

Фото: пресс-служба Музея истории Петербурга