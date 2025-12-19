Фестиваль со странным театром-цирком "Монгольфьери" прошёл в эти выходные в "Севкабеле"

"Севкабель" стал центром циркового искусства и творчества.

Современное культурное пространство "Севкабель Порт" вновь приняло творческих гостей, в этот раз – театр-цирк "Монгольфьери". С 17 по 18 января 2026 года там проходил II Всероссийский фестиваль "Рождество у моря". Пространство Цех объединило 16 театрально-цирковых коллективов со всей России. Каждый из них привёз свой уникальный номер и поборолся за звание лучших циркачей страны. На фестивале побывал корреспондент молодёжной редакции Piter.TV.

С раннего утра петербургские семьи выезжали в сторону креативной площадки, чтобы успеть на открытие фестиваля. Их встречали не только яркие фотозоны, декорации и подготовленная сцена, но и заботливые организаторы с интересными мастер-классами. Территория большого Цеха была разделена на интерактивные столы, место для перекуса с попкорном и сладкой ватой, сувенирные магазины, а по центру расположили гимнастические маты для активных мастерских. Все дети смогли почувствовать себя частью циркового мира: они учились жонглировать булавами и кольцами, ездить на одноколесных велосипедах, познакомились с мастерством слеклайна (балансирование на натянутой веревке – прим.ред.), скейтбординга и эквилибра (сохранение равновесия при неустойчивом положении тела или на реквизите – прим.ред.).

Помимо станций по цирковому и уличному искусству дети смогли проявить себя и с художественной стороны. Вместе с кураторами они раскрашивали карнавальные маски, делали броши из кальки, создавали рождественские венки из картона, а также новогодние украшения из природных материалов, фонарики-витражи и летающих птиц на палке. Больше всего маленьким гостям, конечно, понравился театральный грим. К этому столу выстраивалась большая очередь ребят, все они хотели почувствовать себя цирковыми артистами с гримом "мима". Всюду царила семейная и тёплая атмосфера, в которой ребёнок старался попасть на все мастер-классы, а родители только и успевали фотографировать его на память и помогать в творческих свершениях.

Пока гости удивлялись ажиотажу на мастер-классах, на сцене уже вовсю трудились молодые циркачи. Каждый номер конкурсной программы цирковых коллективов тепло откликался в сердцах зрителей. Акробатические этюды, воздушная гимнастика на полотнах, эквилибристика и клоунада – артисты поражали своими талантами. Выступающие выполняли крутки и элементы на гибкость под самым потолком, делали сложные поддержки и показывали свой артистизм зрителям. В зале собрались ценители циркового искусства и родители выступающих, которые активно поддерживали их громкими аплодисментами.

Помимо конкурсной программы, гости смогли увидеть и интерактивные перформансы от актрисы театра и кино Александры Ионовой, спектакли от театральной студии "Мечтатели" и театра "Галёрка", а также выступление Школы воздушной акробатики Натали и Ко. Но больше всего присутствующие ждали выступление театра-цирка "Монгольфьери". У гостей появилась уникальная возможность посмотреть на современную школу театрального и циркового искусства. Она работает в нескольких направлениях: актёрское мастерство, цирковая импровизация, воздушная акробатика, жонглирование, элементы на батутах и на акробатической скакалке. "Монгольфьери" также учувствует в социальной деятельности: проводят занятия с детьми и подростками из детских домов и с ОВЗ.

Ближе шести вечера 17 января гости старались занимать места в первом ряду, а молодые циркачи из дневной конкурсной программы усаживались перед ними прямо на пол, чтобы посмотреть долгожданные спектакли. В первый день фестиваля гости увидели "Море. Птицы. Рыбаки".

Спектакль создан по притчам о вере, надежде и любви. Эти притчи будут рассказаны странными людьми и странным театром-цирком "Монгольфьери". ведущая фестиваля

А уже 18 января зрителей удивил другой спектакль театра-цирка – "Семейное Рождество". Спектакль о новогодних приключениях двух многодетных семей в канун праздника Рождества Христова. Гости увидели цирковую акробатику, жонглирование и клоунаду современного цирка.

Площадка в гавани Васильевского острова тепло принимала гостей на протяжении всех выходных. Фестиваль "Рождество у моря" подарил яркие эмоции маленьким участникам и их родителям и показал, как много людей объединяет цирковое искусство и театральное творчество.

Материал подготовила Мария Сорокина (молодёжная редакция Piter.TV)

Фото и видео: Piter.TV