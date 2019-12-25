Михайловский и Севастопольский театры договорились о сотрудничестве

Такое сотрудничество откроет возможности для совместных постановок, обмена артистическими коллективами, проведения мастер-классов и гастрольных выступлений.

Михайловский театр подписал договор о сотрудничестве с Севастопольским театром оперы и балета 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Севастопольский оперный театр начал свою историю недавно по инициативе главы государства. В настоящее время близится завершение возведения его основного здания на мысе Хрустальный. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил убеждение, что богатый опыт Михайловского театра послужит развитию новой сцены на побережье Чёрного моря. Такое сотрудничество откроет возможности для совместных постановок, обмена артистическими коллективами, проведения мастер-классов и гастрольных выступлений.

Партнёрство с Михайловским театром даёт севастопольскому учреждению надёжную основу для дальнейшего развития и сотрудничества с ведущим театром страны, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Беглов отдельно указал, что подобное соглашение способствует повышению роли Петербурга как культурной столицы России. Он упомянул предыдущий успешный проект восстановления внешнего вида драмтеатра в Мариуполе и установки современного оборудования, реализованного специалистами из Петербурга.

