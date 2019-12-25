Актер Илья Дель не выйдет на сцену театра Ленсовета в декабре

Поскольку премьера спектакля "Три сестры" отменена, зрителей приглашают посетить альтернативную постановку "Город. Женитьба. Гоголь", которая пройдет 21 декабря.

Актер театра им. Ленсовета Илья Дель, находящийся сейчас в тяжелом состоянии после падения из окна 17 сентября, вынужден отказаться от участия в предстоящей театральной премьере "Три сестры", запланированной на декабрь. Театр официально объявил, что самочувствие актера не позволяет ему выйти на сцену в ближайшей перспективе, пишет spb.aif.ru.

Представители театра выразили надежду, что актеру удастся восстановить свое здоровье, и постановка состоится позже, как только его состояние улучшится.

Поскольку премьера спектакля отменена, зрителей приглашают посетить альтернативную постановку "Город. Женитьба. Гоголь", которая пройдет 21 декабря. Билеты, купленные на "Три сестры", останутся действительными или их можно обменять обратно в точках продажи билетов до конца декабря включительно.

Стоит отметить, что это далеко не первая серьезная неприятность, произошедшая с актером: в апреле 2025 года он перенес госпитализацию из-за ножевого ранения, а осенью случилась новая трагедия, приведшая к травме позвоночника.

