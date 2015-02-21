"Это был несчастный случай": актер Илья Дель – о нападении на него возлюбленной

Девушке артиста назначили домашний арест за то, что она напала на бойфренда с ножом.

Актер петербургского Театра имени Ленсовета Илья Дель продолжает защищать возлюбленную Александру Дроздову, которая в минувшее воскресенье напала на него с ножом. Артист получил ножевое ранение и чудом остался жив, однако в интервью изданию "КП-Петербург" утверждает, что произошедшее является "несчастным случаем".

Напомним, что в понедельник, 14 апреля, 26-летнюю артистку отправили под домашний арест за нападение на Илью Деля, которое произошло днем ранее. Актер встал на защиту возлюбленной несмотря на то, что от смерти его отделяли считанные минуты. Дель характеризовал все произошедшее как простой "бытовой конфликт". В суде Александра настаивала на том, что возлюбленный сильно напился, угрожал ей и ее ребенку (от первого брака).

Я уверен, что это слишком суровое наказание. Дальше будет разбираться следствие. Это был несчастный случай. Надеюсь, что все это закончится для нас мирным путем. История про ребенка, которую твердит защита Александры, она совершенно лживая. Ребенок не принимал участие в этой истории. Илья Дель, российский актер

Тем временем друзья и знакомые артиста также уверяют журналистов, что Дель становится агрессивным и неуправляемым, когда выпьет, а бывшая жена актера Дарья Рокотова жаловалась в соцсетях на побои. Спустя время, впрочем, посты с жалобами на мужа были удалены.

Адвокат и бывший следователь Евгений Зобов считает, что действия Дроздовой вполне могут быть расценены как необходимая самооборона. Однако это будет актуально только в том случае, если сама девушка докажет, что ей и ее ребенку угрожал Илья Дель.

Но тогда уже действия мужчины могут признать противоправными. И его, в свою очередь, могут привлечь к уголовной ответственности. Многое будет зависеть от квалифицированных действий как следственных органов, так и действий адвокатов, на какой из версий сойдутся стороны защиты. Евгений Зобов, адвокат

Сам же Дель не считает, что ему может грозить уголовное дело. Он полагает, что вв данный момент все зависит от конкретных действий следственных органов.

Я не юрист, чтобы давать комментарии в правовом поле по поводу наших с Александрой действий. И ваш эксперт не знает всех тонкостей происшествия. Еще раз, повторюсь, ребенок не принимал никакого участия в этой истории. А самооборона там была или нет – я думаю, мы все поймем и решим во время следствия Илья Дель, российский актер

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Фото: Соцсети актера