Актрису петербургского театра отправили под домашний арест после поножовщины

Сожитель девушки, артист театра имени Ленсовета Илья Дель, попал в реанимацию 12 апреля.

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест актрису Театра комедии имени Акимова Александру Дроздову. Девушку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью парню – артисту театра имени Ленсовета Илье Делю, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Дроздова останется под арестом до 11 июня, еще ей запрещено общаться с участниками по делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом. Дель попал в реанимацию с ножевым ранением 12 апреля, его госпитализировали из квартиры по улице Казанской.

Ранее мы рассказывали о том, что суд отправил в СИЗО замглавы петербургского "Мостотреста". Обвиняемый потребовал от фирмы, занимающейся водными перевозками, взятку в 1,2 млн рублей.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга