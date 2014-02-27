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Актрису петербургского театра отправили под домашний арест после поножовщины
Сегодня, 17:05
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Актрису петербургского театра отправили под домашний арест после поножовщины

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Сожитель девушки, артист театра имени Ленсовета Илья Дель, попал в реанимацию 12 апреля.

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест актрису Театра комедии имени Акимова Александру Дроздову. Девушку обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью парню – артисту театра имени Ленсовета Илье Делю, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Дроздова останется под арестом до 11 июня, еще ей запрещено общаться с участниками по делу, пользоваться почтой, телефоном и интернетом. Дель попал в реанимацию с ножевым ранением 12 апреля, его госпитализировали из квартиры по улице Казанской. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд отправил в СИЗО замглавы петербургского "Мостотреста". Обвиняемый потребовал от фирмы, занимающейся водными перевозками, взятку в 1,2 млн рублей. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: ножевое ранение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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