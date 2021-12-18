Посетитель ночного клуба в Альпийском переулке порезал мужчину разбитой бутылкой

Напавший тоже получил повреждение, порезав ладонь.

Росгвардейцы задержали посетителя ночного клуба, который разбитой бутылкой нанес порезы другому гостю. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Между двумя мужчинами в заведении в Альпийском переулке ночью 13 апреля произошел конфликт. В ходе ссоры один из них схватил стеклянную бутылку, разбил ее, после чего осколком нанес 31-летнему оппоненту порезы щеки и брови. Напавший тоже получил повреждение, порезав ладонь. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Обоим участникам перепалки сотрудники вневедомственной охраны оказали доврачебную помощь, наложив повязки. Потерпевший был госпитализирован в больницу, а 43-летнего агрессора забрали в отдел, но позже тоже доставили в медицинское учреждение.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти