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Посетитель ночного клуба в Альпийском переулке порезал мужчину разбитой бутылкой
Сегодня, 15:59
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Посетитель ночного клуба в Альпийском переулке порезал мужчину разбитой бутылкой

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Напавший тоже получил повреждение, порезав ладонь.

Росгвардейцы задержали посетителя ночного клуба, который разбитой бутылкой нанес порезы другому гостю. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Между двумя мужчинами в заведении в Альпийском переулке ночью 13 апреля произошел конфликт. В ходе ссоры один из них схватил стеклянную бутылку, разбил ее, после чего осколком нанес 31-летнему оппоненту порезы щеки и брови. Напавший тоже получил повреждение, порезав ладонь. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Обоим участникам перепалки сотрудники вневедомственной охраны оказали доврачебную помощь, наложив повязки. Потерпевший был госпитализирован в больницу, а 43-летнего агрессора забрали в отдел, но позже тоже доставили в медицинское учреждение. 

Ранее на Piter.TV: пьяный рецидивист открыл стрельбу в подъезде на Старорусской. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: альпийский переулок, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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