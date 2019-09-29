Пострадавший от нападения возлюбленной актер Илья Дель рассказал о происшествии

Сегодня женщине назначили домашний арест.

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель, на которого минувшей ночью напала возлюбленная артиста, прокомментировал меру пресечения девушке и рассказал о подробностях происшествия. Его слова передают в издании 78.ru.

Дель считает, что его возлюбленной дали чересчур серьезную меру пресечения, и посетовал на то, что случившееся стало в итоге уголовным делом. Актер сказал, что будет добиваться освобождения Александры Дроздовой.

Мне очень жаль, что так случилось. Мы бы всё это сами по-мирному решили. Никаких заявлений я не подавал и не собирался… Со своей стороны я буду делать всё, чтобы её как можно скорее освободили от всякой ответственности. Илья Дель, актер Театра имени Ленсовета

По словам адвоката Павла Аринушкина, ответственности за преступление девушка вряд ли сможет избежать. Ее действия относятся к категории тяжких преступлений, что закрывает возможность для прекращения дела в связи с примирением сторон. В суде, впрочем, все равно учтут доводы пострадавшего.

Илья Дель настаивает на том, что произошедшее является бытовым конфликтом и не должно было вылиться во что-то более серьезное.

Была премьера, мы вместе пришли из заведения, были немного разогреты. Я не помню точно, я просто хотел уйти, а Александра, видимо, хотела, чтобы я остался. Илья Дель, актер Театра имени Ленсовета

Напомним, что артист получил ножевые ранения и был госпитализирован. По информации журналистов, Дель в состоянии шока вызвал скорую помощь. От гибели его отделяли лишь несколько минут.

Стороны не общались после конфликта. Александра хотела навестить возлюбленного в больнице, но была задержана. Не так давно актер сделал девушке предложение, на которое она ответила положительно.

Ранее мы сообщали, что рецидивисту дали 4,5 лет в колонии за нападение с ножом на Белорусской.

Фото: Кинопоиск