В Александринке – увольнение актера. Фокин прокомментировал "политическую деятельность" Ильи Деля

В театральном сообществе Петербурга разгорелся скандал. Мы попытались разобраться, сколько в нем действительно политического контекста.

Накануне на своей странице в Facebook актер Илья Дель рассказал о своем увольнении из театра. Он предположил, что "грешным делом" действия администрации театра могут быть связаны с участием актера в пикетах в поддержку Павла Устинова. Однако позже он написал, что не утверждал о политических мотивах увольнения.

Ранее петербургские актеры устроили перфоманс в поддержку задержанного коллеги. Исполнитель главной роли в спектале "Ленька Пантелеев" Илья Дель опубликовал на Facebook отрывок, на котором заснял небольшой импровизационный кусок представления. На нем артисты выражают собственном мнение относительно политической обстановки и отношение к вынесенному приговору.

Илья Дель рассказал, что его уволили из-за "множества работ на стороне". Он отметил, что когда его год назад нанимали на работу в театр, он обсуждал вопрос "занятости и участия в других проектах".

Позже через пресс-службу Александринского театра свой взгляд на ситуацию представил худрук Валерий Фокин, который сказал, что о политической деятельности актера узнал из его поста в соцсети.

"Дель отказывался от предложенных ролей, переносил репетиции на выпуске последней премьеры, предупреждал, что не уверен, что сможет полноценно репетировать в следующем спектакле, что хорошо бы ввести второй состав. Уже после этого с ним переговорил завтруппой и объяснил, что при таком графике и такой востребованности у театра нет возможности поддерживать постоянные отношения с артистом, что это очень рискованно, и предложил перейти на разовые. С чем Дель абсолютно согласился, а потом написал пост, перевернув все с ног на голову. И именно это я считаю недопустимым", – написал режиссер.

Фото: Википедия