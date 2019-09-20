Петербургские актеры устроили перфоманс в поддержку Павла Устинова

Два театра поддержали актера Павла Устинова во время спектаклей.

В петербургском ТЮЗе артисты устроили акцию поддержки Павлу Устинову. Для этого молодая труппа даже не остановила идущего спектакля "Ленька Пантелеев". Исполнитель главной роли Илья Дель опубликовал на Facebook отрывок, на котором заснял небольшой импровизационный кусок представления. На нем артисты выражают собственном мнение относительно политической обстановки и отношение к вынесенному приговору. Зал поддержал инициативу.

В ТЮЗе объяснили, что обычно на этот моменте выступают две стороны. Один из артистов находится в зале и защищает власть, а остальные со сцены ему противостоят.

Но в связи с тем, что сейчас происходит, мы поняли, что у нас не могут быть две позиции прокомментировал Илья Дель

Подобная акция состоялась и в пространстве "Невидимого Театра" Петербурга во время постановки "Любовь людей". Артисты потребовали освободить участников митинга и фигурантов дела о беспорядках.

Напомним, что актера приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Юношу обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Генпрокуратура направила апелляционное представление в Московский городской суд. Ему просят заменить реальный срок на условный.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские звезды выступили в поддержку Павла Устинова.

Фото и видео: Вконтакте/Илья Дель

