Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам за нападение на омоновца.

В четверг, 19 сентября, стало известно, что прокуратура Москвы просит изменить меру пресечения Павлу Устинову. Об этом заявил адвокат актера Анатолий Кучерена.

По словам правозащитника, он сам попросил ведомство подать такое заявление. Известно, что Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября в 12:00.

Напомним, что ранее Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима. На суде присутствовали свидетели и были просмотрены видео с места преступления. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала изучить материалы по этому делу.

Напомним, что Павла Устинова задержали 3 августа во время несанкционированной акции. Боец ОМОНа Александр Лягин задержал во время задержания получил вывих плеча. По словам пострадавшего, травма произошла из-за того, что Устинов сопротивлялся. Подсудимый вину не признал.

После оглашения приговора Устинову российские звезды выступили в его поддержку. Знаменитости высказались по этому поводу на своих страницах в Instagram.

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Фото:Telegram / Mash