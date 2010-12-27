Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам за нападение на омоновца

Инцидент произошел во время несанкционированный акции в центре Москвы.

Тверской суд Москвы вынес приговор в отношении актера Павла Устинова. Мужчину приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади в Москве состоялась несанкционированная акция, в которой участвовал Устинов. Боец ОМОНа Александр Лягин задержал актера, "нарушавшего общественный порядок". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

На суде присутствовали свидетели происшествия, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Потерпевший заявил, что его увезли на скорой в больницу имени Склифософского, где он провел 20 дней.

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Фото: Telegram / Mash