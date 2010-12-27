ФСБ задержала замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко

Женщину подозревают в посредничестве в получении взятки.

Вечером 15 сентября Федеральная служба безопасности задержала в Пскове заместителя главы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко. Об этом пишет "Фонтанка".

Ситуация связана с передачей денег коллеге. В отношении Окрушко возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в крупном или особо крупном размере".

К задержанной в Псков выехал адвокат из Петербурга. Известно, что она служит в органах более четверти века. Окрушко начинала в 1993 году в милиции Невского района Петербурга. После перешла на службу в Госнаркоконтроль, а последние 14 лет работает в службе судебных приставов. В 2013 году заняла пост заместителя. Мера пресечения пока не избрана.

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Фото: Piter.TV