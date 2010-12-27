В Петербурге экс-сотрудник ФСБ воткнул в задний проход бизнесмена охотничий карабин

По версии следствия, мужчина превысил должностные полномочия во время обыска дома потерпевшего.

Выборгский гарнизонный военный суд рассматривает дело бывшего сотрудника ФСБ Ильи Кирсанова, который воткнул в задний проход бизнесмена Игоря Саликова охотничий карабин "Тигр". Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, обвиняемый пришел с обыском в загородный дом потерпевшего. Пару раз прицелившись, с третьего он воткнул ствол карабина в задний проход Саликова. Мужчина получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Отмечается, что после этого обыска Кирсанов более года работал в УФСБ и был уволен в июне 2019 года по истечению контракта. Дисциплинарные санкции к нему не применялись.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Прокурор попросил для обвиняемого 4,5 года в колонии. На суде Кирсанов отрицал свою вину. Он заявил, что потерпевший сам нанес себе телесные повреждения, поскольку неоднократно выходил в туалет и после очередного похода пожаловался на боль в животе.

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