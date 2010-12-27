Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем на рабочем месте

В связи с данным решением семья погибшего получит компенсацию от государства и работодателя.

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщил BFMTV.

По данным суда, строительная компания отправила в командировку своего инспектора техники безопасности. Во время этой рабочей поездки мужчина скончался от остановки сердца во время секса. Суд мотивировал свое решение тем, что секс, как прием пищи и поход в ванну, является неотъемлемой частью жизни.

В связи с данным решением семья погибшего получит компенсацию от государства и работодателя.

Ученые: мужчинам после 60 лет вредно заниматься сексом.

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