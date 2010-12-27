  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем на рабочем месте
Сегодня, 9:18
216
nastya960

Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем на рабочем месте

0 0

В связи с данным решением семья погибшего получит компенсацию от государства и работодателя.

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщил BFMTV.

По данным суда, строительная  компания отправила в командировку своего инспектора техники безопасности. Во время этой рабочей поездки мужчина скончался от остановки сердца во время секса.  Суд мотивировал свое решение тем, что секс, как прием пищи и поход в ванну, является неотъемлемой частью жизни.

В связи с данным решением семья погибшего получит компенсацию от государства и работодателя.

Ученые: мужчинам после 60 лет вредно заниматься сексом.

Фото: pixabay

Теги: секс, умер во время секса, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии