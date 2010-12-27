Ученые: мужчинам после 60 лет вредно заниматься сексом

Женщинам в этом возрасте, секс, напротив, полезен. У них на 45% снижается риск инфаркта и улучшается работа сердечно-сосудистой системы.

Американские ученые провели исследование и выяснили, в каком возрасте опасно заниматься сексом мужчинам и женщинам. Результаты исследования показал РЕН ТВ.

В исследовании принимали участие 2200 человек от 57 до 85 лет. Участники получили анкеты, где должны были указать свой уровень сексуальной активности и анализ показателей здоровья. Дальше в течение пяти лет ученые наблюдали за участниками эксперимента. За 5 лет около 1% участников умерли во время занятия сексом.

Ученым удалось выяснить, что мужчинам не стоит заниматься сексом после 60 лет, так как это повышает вероятность возникновения проблем с сердцем и инсульта. Женщинам в этом возрасте, секс, напротив, полезен. У них на 45% снижается риск инфаркта и улучшается работа сердечно-сосудистой системы.

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