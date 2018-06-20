Елена Малышева показала десять упражнений "для потрясающего секса"

Телеведущая опубликовала в Instagram картинку с нужными позами.

Елена Малышева опубликовала в Instagram картинку с десятью позами, которые помогут сделать секс незабываемым.

Получить удовольствие от интимной близости помогут: кардио нагрузки, плавание, укрепление мышц пресса и корпуса. Кроме того, незабываемые ощущения можно получить, если регулярно делать позу лягушки, шарнир, упражнение Кегеля, планку, растяжку "кошка-собака" и поднимать таз. Телеведущая отметила, что любые совместные тренировки помогут укрепить отношения.

Стоит отметить, что многим подписчикам Малышевой в Instagram упражнения "для потрясающего секса" показались сложными. Пользователи отметили, что и мужчины, и женщины устроены по-разному, поэтому эти позы могут подойти далеко не каждому человеку.

Ранее мы писали, что врач-остеопат из Петербурга потребовал извинений от Елены Малышевой.

Фото, видео: Instagram / malysheva.live