Пиар-директор Заворотнюк: "Она может выкарабкаться"

Со слов Потаповой, врачи обнадежили родных Заворотнюк и сказали об улучшении ее состояния.

Марина Потапова, которая является пиар-директором актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала "Московскому комсомольцу" об улучшении состояния артистки.

По данным издания, Потапова написала друзьям артистки, что шансы на выздоровление "немаленькие". Также, со слов Потаповой, врачи обнадежили родных Заворотнюк, сказав, что она может "выкарабкаться". А с журналистами родственники не общаются, так как боятся сглазить. Однако, старшая дочь Заворотнюк Анна поблагодарила всех, кто поддерживает актрису в данный момент. И подчеркнула, что многие сообщения СМИ являются ложными.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии. Источник данной информации он не назвал.

Скриншоты: Instagram/ annazavorotnyuk