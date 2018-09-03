У онкобольной Заворотнюк развились пневмония и полиорганная недостаточность

Сейчас актриса находится в состоянии искусственной комы.

Последние несколько дней в сети активно обсуждают состояние здоровья Анастасии Заворотнюк. По предварительным данным, у актрисы диагностировали четвертую стадию рака мозга, а именно глиобластому. В настоящий момент актриса лежит в одной из столичных клиник в состоянии искусственной комы. Piter.TV публикует последние новости о самочувствии народной любимицы.

Заворотнюк последние новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, звезда сериала "Моя прекрасная няня" перестала самостоятельно дышать. Врачи подключили ее к аппарату для искусственной вентиляции легких. На этом фоне у актрисы развилась пневмония. Кроме того, у Заворотнюк диагностировали полиорганную недостаточность - тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, которая развивается в результате одновременного или последовательного нарушения функций нескольких органов.

По информации СМИ, актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. В Европе артистка проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало. Сейчас у постели больной дежурят муж Петр Чернышев и мама. По словам врачей, операцию делать слишком поздно. Медики пытаются продлить жизнь пациентки с помощью медикаментов.

Ранее продюсер "Ласкового мая" подтвердил информацию о болезни Анастасии Заворотнюк. В числе возможных причин возникновения страшного недуга он назвал увлечение артистки стволовыми клетками. По словам врачей, чтобы говорить о такой взаимосвязи, необходимо провести клинические испытания.

Официальных заявлений о болезни артистки до сих пор не поступало. Директор Заворотнюк Стас Христов опроверг эту информацию, заявив, что он общался с Настей, и она назвала эту ситуацию "бредом".

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk