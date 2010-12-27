СМИ: Заворотнюк попала в больницу в крайне тяжелом состоянии

Соседка актрисы рассказала, что Анастасия сильно поправилась и ходит в косынке.

Последние несколько дней в сети активно обсуждают состояние здоровья "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк. По слухам, актриса борется со страшным недугом. В настоящий момент она лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Заворотнюк попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. В Европе звезда сериалов проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало.

Журналисты "Комсомольской правды" побывали в поселке, где проживает актриса с семьей, и пообщались с ее соседкой. Женщина рассказала, что Анастасия изменилась до неузнаваемости — она сильно поправилась и как будто лишилась волос, теперь косынка на голове.

Что случилось с Заворотнюк

Ходят слухи, что у артистки рак головного мозга — болезнь, которую не смогла побороть Жанна Фриске. Возможно, страшное заболевание появилось в результате недавно сделанного ЭКО.

Другие источники утверждают, что 48-летняя актриса располнела после родов и якобы не успела прийти в форму. Директор Заворотнюк ничего не комментирует, обещая лишь, что звезда сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из телеканалов.

Ранее мы писали, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk