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Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Сегодня, 12:02
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nastya960

Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

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На машине красуется надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр театра и кино Константин Богомолов в пятницу 13 приехали в ЗАГС на катафалке. Надпись на машине соответствующая "Пока смерть не разлучит нас".  Об этом сообщили "Известия".

Пара вышла из дверей, откуда обычно выносят гроб. Расписаться пара решила в столичном ЗАГСе в пятницу, 13 числа.

На вопросы журналистов, которые столпились у дворца бракосочетания, Богомолов и Собчак отвечать не стали.

Ранее на Piter.TV: Режиссер Константин Богомолов намерен снять Собчак в своем фильме. 

Фото: Instagram/ xenia_sobchak

Теги: богомолов, собчак
Категории: Лента новостей, Новости России,

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