Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

На машине красуется надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр театра и кино Константин Богомолов в пятницу 13 приехали в ЗАГС на катафалке. Надпись на машине соответствующая "Пока смерть не разлучит нас". Об этом сообщили "Известия".

Пара вышла из дверей, откуда обычно выносят гроб. Расписаться пара решила в столичном ЗАГСе в пятницу, 13 числа.

На вопросы журналистов, которые столпились у дворца бракосочетания, Богомолов и Собчак отвечать не стали.

Ранее на Piter.TV: Режиссер Константин Богомолов намерен снять Собчак в своем фильме.

Фото: Instagram/ xenia_sobchak