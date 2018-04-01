Собчак рассказала о своем гражданстве после слухов об эмиграции в Израиль

По словам Собчак, мир, "который еще вчера был открытым и простым", сегодня стал непонятным. Она подчеркнула, что особенно это касается людей с российским гражданством.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак рассказала о своем гражданстве. Ролик опубликован на платформе YouTube в профиле "Осторожно Собчак".

По словам Собчак, мир, "который еще вчера был открытым и простым", сегодня стал непонятным. Она подчеркнула, что особенно это касается людей с российским гражданством. Затем телеведущая заявила о намерении вернуться в Россию "в ближайшее время". Напомним, что 2 марта она опровергла слухи об эмиграции из России. Собчак подчеркнула, что отъезд в Израиль связан с давно запланированным путешествием на время отпуска.

Напомним, что в мае 2021 года телеведущей пришлось опровергать слухи о наличии у нее израильского гражданства. Она утверждала, что это ложь.

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Видео: Youtube/Осторожно: Собчак