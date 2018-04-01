Трамп планирует принять участие в президентских выборах 2024 года

Он считает, что произошло "мошенничество", подобно тому, которое случилось в 2020 году, когда президентом США стал Джо Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о перспективах Республиканской партии. Он сказал, что ограничен законодательством, но может вновь принять участие в президентских выборах 2024 года. Об этом он заявил на митинге сторонников в штате Южная Каролина.

На сегодняшний день республиканец не дает прямого ответа на вопрос о возможном участие в президентской гонке. Однако, его политическая активность и намеки позволяют сделать вывод, что экс-глава Белого дома намерен вновь побороться за пост президента.

На митинге Трамп заявил о необходимости проведения честных выборов. Он считает, что произошло "мошенничество", подобно тому, которое случилось в 2020 году, когда президентом США стал Джо Байден. Трамп призвал сторонников воспользоваться шансов. По его мнению, республиканцы должны победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.

Ранее мы сообщили, что Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации в Украине.

Видео: Youtube/Newsmax TV