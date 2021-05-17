Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации в Украине

Он считает, что "США должны дать понять Путину, что у него есть два выбора".

Бывший президент США Дональд Трамп не исключает, что украинский кризис приведет к Третьей мировой войне. Об этом он упомянул, выступая перед своими сторонниками в городе Флоренс. Трансляцию вел телеканал Newsmax.

По мнению Трампа, Россия "не собирается останавливаться" в достижении своих целей. Нынешняя администрация Белого дома не способна поговорить с российскими властями, в частности с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп убежден, что "США должны дать понять Путину, что у него есть два выбора". Он может либо начать мирные переговоры или столкнуться с последствиями. Так, например, Запад может объявить о ликвидации зависимости от энергоносителей.

Напомним, что Трамп хочет вернуть себе власть на президентских выборах в 2024 году. Он заявил, что "выиграл дважды" и теперь намерен баллотироваться снова.

Ранее мы сообщили, что Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи.

Видео: Youtube/Newsmax TV