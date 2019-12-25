Пушилин назвал Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи

Глава ДНР рассказал о наступлении войск в регионе.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал украинский города Мариуполь самой горячей точкой после Волновахи. Информацией руководитель ДНР поделился в эфире Первого канала. Он напомнил, что ранее Волноваха была освобождена.

Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара. Отлавливаем…разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. Денис Пушилин, глава ДНР

На момент самопровозглашения независимости ДНР в 2014 году город Мариуполь с населением порядка 450 тысяч человек считался вторым по величине населенным пунктом Донбасса. Первым - являлся Донецк. С июня 2014 года ВСУ вернули себе контроль над Мариуполем, после чего восточные пригороды стали активным местом конфликта.

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Фото: Telegram / Русская весна