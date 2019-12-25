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Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Путина о прекращении боев
Сегодня, 11:49
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Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Путина о прекращении боев

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В СМИ рассказали, что информация была воспринята Киевом негативно.

Информационный американский портал Axios заявил о том, что глава еврейского государства Нафтали Беннет посоветовал украинскому президенту Владимиру  Зеленскому принять предложение российского лидера Владимира Путина о прекращении боев. Такие заявления чиновник якобы сделал во время телефонных переговоров между Иерусалимом и Киевом. При этом Зеленский воспринял предложение негативно.

Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать.

источник Axios

Однако официальный представитель израильского премьер-министра назвал подобные сведения недостоверными, так как Нафтали Беннет не планировал и не будет давать Владимиру Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов относительно ситуации на Украине.

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Теги: axios, владимир зеленский, израиль, нафтали беннет, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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