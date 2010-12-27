Режиссер Константин Богомолов намерен снять Собчак в своем фильме 

Режиссер уточнил, что в настоящее время совместных творческих планов у него с Собчак нет.

В понедельник, 19 августа, режиссер Константин Богомолов заявил, что намерен снять Собчак в своем фильме. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Если бы Ксения захотела, с удовольствием поработал бы с ней как с актрисой отметил он

Также режиссер отметил, что он хотел бы увидеть Собчак именно в кино, потому что на театральной сцене она не согласилась бы выступать. Богомолом уточнил, что в данный момент никаких совместных проектов с Ксенией нет.

Напомним, что слухи о романе режиссера Богомолова и Собчак появились еще в конце 2018 года. Узнав об этом, муж телеведущей Максим Виторган разбил лицо сопернику. Однако это не спасло брак. 8 марта светская львица заявила о разводе с супругом. Совсем недавно ее видели на день рождении Михаила Друяна в Москве. Сопровождал Собчак Константин Богомолов. Парочка танцевала и нежно обнималась.

Ранее мы сообщали о том, что блогер Давид Манукян снялся в клипе Ольги Бузовой "Лайкер".

Фото:Instagram / xenia_sobchak