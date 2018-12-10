Видео: Собчак и Богомолов танцевали и нежно обнимались на публике

Пара была вместе на дне рождения Михаила Друяна.

Ксения Собчак оказалась вновь в центре скандала и в хрониках светских новостей.

Не успела утихнуть история, где Виторган избил Константина Богомолова. Случилось это в конце января, ровно два месяца назад. Piter.TV публиковал видео драки мужчин. Сегодня новостные заголовки вновь пестрят фамилиями Виторган, Богомолов и Собчак.

Накануне вечером, 20 января, в Москве широко праздновалось день рождения Михаила Друяна, на котором присутствовала Ксения Собчак и Константин Богомолов. По сети разлетелось видео, на котором Богомолов исполняет песню Киркорова "Снег". При этом Собчак и Богомолов обнимаются и танцуют.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом и воспитывают совместного сына.

Видео: Афиша Москвы