СМИ сообщили о драке Максима Виторгана с предполагаемым любовником Ксении Собчак Богомоловым

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, на котором Виторган разбил нос Богомолову.

В СМИ появилась информация, что Максим Виторган и Константин Богомолов подрались в центре Москвы из-за Ксении Собчак.

В средствах массовой информации давнор муссируются слухи, что между Максимом Виторганом и Ксений Сорбчак не все гладко. Источники сообщают, что с конца прошлого года супруги перестали носить обручальные кольца. Также Ксении Собчак приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, с которым они неоднократно появлялись вместе на публике.

Накануне вечером, 21 января, в центре Москвы в кафе "Кофемания" пришел Максим Виторган, где отдыхал Константин Богомолов. Через некоторое время мужчины вышли на улицу. Очевидцы сообщили, что Богомолов вернулся с разбитым носом. Скорую и полицию вызывать никто не стал, а вскоре Богомолов покинул заведение.

В сети опубликовано ночное видео с камер наблюдения у входа в "Кофеманию". Сообщается, что на данном видео момент драки Виторгана и Богомолова. Но запись довольно плохого качества, что достоверно узнать кого-либо на видео невозможно.

Накануне Piter.TV сообщал, что Марк Тишман попал в серьезное ДТП на отдыхе в Таиланде.

Видео: Mash

Фото: Instagram/ Богомолов; свободные источники