СМИ сообщили о драке Максима Виторгана с предполагаемым любовником Ксении Собчак Богомоловым

В СМИ появилась информация, что Максим Виторган и Константин Богомолов подрались в центре Москвы из-за Ксении Собчак.
В средствах массовой информации давнор муссируются слухи, что между Максимом Виторганом и Ксений Сорбчак не все гладко. Источники сообщают, что с конца прошлого года супруги перестали носить обручальные кольца. Также Ксении Собчак приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, с которым они неоднократно появлялись вместе на публике.
Накануне вечером, 21 января, в центре Москвы в кафе "Кофемания" пришел Максим Виторган, где отдыхал Константин Богомолов. Через некоторое время мужчины вышли на улицу. Очевидцы сообщили, что Богомолов вернулся с разбитым носом. Скорую и полицию вызывать никто не стал, а вскоре Богомолов покинул заведение.
В сети опубликовано ночное видео с камер наблюдения у входа в "Кофеманию". Сообщается, что на данном видео момент драки Виторгана и Богомолова. Но запись довольно плохого качества, что достоверно узнать кого-либо на видео невозможно.
Накануне Piter.TV сообщал, что Марк Тишман попал в серьезное ДТП на отдыхе в Таиланде.
Видео: Mash
Фото: Instagram/ Богомолов; свободные источники
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