"Петербургский Хатико": Александр Онищенко ведет Instagram с фото ждущих собак

Фотографии собак-ждунов собирают сотни лайков.

Петербржец Александр Онищенко ведёт Instagram, где публикует фотографии ждущих собак. Необычная страничка пользуется популярностью не только у горожан, но и у жителей других стран. Редакция Piter.TV пообщалась с автором блога.

Сейчас у странички Waiting dogs более двух тысяч подписчиков и около трехсот публикаций.

Расскажите с чего всё началось? Как появилась идея сделать страничку про "ждущих" собачек?

Все началось достаточно банально. Я стоял ждал приятеля у магазина, а он опаздывал. Рядом ждал и пёс. Маленький и беззащитный, мне это показалось милым и несколько лиричным. Я сфотографировал его и решил, что нужно вести архив подобных "ждунов". Сначала ко всем фотографиям я писал смешные цитаты. А-ля глубокомысленные. Это придавало некую комичность.

А чаще всего кто фотографирует собак?

Сначала был только я и иногда друзья, но сейчас очень много собак присылают со всей страны. И даже из Европы и США!

Планируете дальше как-то развивать этот проект? Может появятся "кошки-ждуны"?

У меня уже есть в заначке проект. "Cats from da hood" - коты твоего двора. Но пока мне некогда им заняться. Там сейчас 0 подписчиков и 3 публикации.

Ещё я бы хотел провести какое-нибудь мероприятие благотворительное, фотоаукцион. А также встречу с подписчиками.

Фото: sobaki_zhdut; коллаж: Евгений Рыбкин