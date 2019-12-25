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Специальные пляжи для собак могут появиться в Петербурге
Сегодня, 14:53
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Специальные пляжи для собак могут появиться в Петербурге

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Все животные, кроме собак-поводырей, не смогут находиться на официальных пляжах.

В Петербурге могут появиться специальные пляжи для собак. Инициатива возникла на фоне того, что в МЧС готовят запрет на посещение зон рекреаций с домашними питомцами, рассказал депутат городского парламента Алексей Цивилев. 

С 1 сентября все животные, кроме собак-поводырей, не смогут находиться на официальных пляжах. В Северной столице это 24 территории в Курортном, Кронштадтском, Приморском, Красносельском, Выборгском и Колпинском районах. 

Данные меры направлены на обеспечение безопасности и чистоты пляжей. Однако полный запрет может привести к нарушениям со стороны горожан и увеличению числа конфликтов между владельцами животных и другими отдыхающими. 

Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга 

Так, депутат предложил оборудовать зоны, где собаки смогут безопасно плавать, играть и отдыхать. Соответствующее обращение направлено вице-губернатору Евгению Разумишкину. 

Такие пляжи могут быть ограждены, оснащены необходимым оборудованием, контейнерами для уборки за собаками и информационными табличками с утвержденными правилами поведения, обеспечены контролем за состоянием береговой линии. Отдельно можно рассмотреть и создание специальных зон в парках. 

Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

Ранее на Piter.TV: с 1 июля в Ленобласти начнут штрафовать за отсутствие регистрации домашних животных. 

Фото: pxhere 

Теги: пляжи, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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