Специальные пляжи для собак могут появиться в Петербурге

Все животные, кроме собак-поводырей, не смогут находиться на официальных пляжах.

В Петербурге могут появиться специальные пляжи для собак. Инициатива возникла на фоне того, что в МЧС готовят запрет на посещение зон рекреаций с домашними питомцами, рассказал депутат городского парламента Алексей Цивилев.

С 1 сентября все животные, кроме собак-поводырей, не смогут находиться на официальных пляжах. В Северной столице это 24 территории в Курортном, Кронштадтском, Приморском, Красносельском, Выборгском и Колпинском районах.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности и чистоты пляжей. Однако полный запрет может привести к нарушениям со стороны горожан и увеличению числа конфликтов между владельцами животных и другими отдыхающими. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

Так, депутат предложил оборудовать зоны, где собаки смогут безопасно плавать, играть и отдыхать. Соответствующее обращение направлено вице-губернатору Евгению Разумишкину.

Такие пляжи могут быть ограждены, оснащены необходимым оборудованием, контейнерами для уборки за собаками и информационными табличками с утвержденными правилами поведения, обеспечены контролем за состоянием береговой линии. Отдельно можно рассмотреть и создание специальных зон в парках. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

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