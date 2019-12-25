Мошенники используют "Предложенные публикации" в Telegram для хищения аккаунтов

В МВД раскрыли схему обмана пользователей мессенджера.

Российские правоохранительные органы предупредили граждан о том, как кибермошенники активно используют функцию "Предложенные публикации" в мессенджере Telegram для хищения административных аккаунтов. В пресс-службе управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) заметили, что за июнь 2025 года зафиксирован рост на 40 процентов от количества регистраций потенциально фишинговых доменов, включающих наименования telegram, tg и прочие.

Схема реализуется через фишинговые атаки: злоумышленники направляют владельцам каналов (преимущественно с аудиторией до 10 тыс. подписчиков) платные предложения о публикации контента, содержащие вредоносные ссылки. пресс-служба МВД РФ

В полиции рассказали, что администратору поступает коммерческое предложение со ссылкой на "контент для публикации". При этом ссылка в реальности ведет на фальшивую страницу авторизации Telegram, имитирующую собой официальный интерфейс. Далее при вводе логина и кода из SMS-сообщения злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом. Затем через компрометированный аккаунт аферисты получают права управления каналом. Преступники ставят перед собой цель использовать ресурс для требования выкупа за возврат доступа настоящего владельца, а также присвоение денежных средств из системы Stars/NFT и доступа к Fragment.com, размещение деструктивного контента.

Мошенники готовят волну атак после выхода нового сезона "Игры в кальмара".

Фото: Piter.tv