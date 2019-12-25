МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp* и Telegram

В полиции предупредили о том, как аферисты пытаются воздействовать на граждан России через соцсети.

Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за глав российских регионов, представителей местных законодательных и исполнительных органов власти, руководителей местного самоуправления. Соответствующее предупреждение опубликовало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ через собственный Telegram-канал.

Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp* и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления. сообщение в соцсетях правоохранительных органов

В полиции заметили, что от имени руководителей злоумышленники пишут гражданам, но иногда для "подтверждения" своей личности могут использовать дипфейк-технологии. Речь идет о коротком видеозвонке, который затем прерывается из-за "плохоого качества связи", чтобы в реальности скрыть от человека несовершенство подделки. Далее преступник предупреждает обманутого пользователя соцсетей о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на россиянина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать денежные средства.

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*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ

Фото: pxhere.com