Манижа представила Instagram-аккаунт, посвященный русским женщинам

В аккаунте можно увидеть тех, кто участвовал в ее номере на Евровидении.

Певица Манижа представила первый в мире "Instagram-памятник" русской женщине. В аккаунте @manizha_russianwoman она опубликовала кадры с женщинами, которые вместе с ней поют песню для Евровидения "Russian woman".

Каждый из участников дал свое определение понятию "русская женщина". Среди них есть и известные люди, например, актриса и деятель благотворительности Чулпан Хаматова, журналистка Елена Костюченко, актриса Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие.

Каждая женщина имеет право представлять свою страну не меняя себя - такой какой родилась, какой себя чувствует. Не адаптируя свой цвет кожи или волос, религию, веру, идеологию, политическую или социальную позицию. Самая большая страна в мире не может быть однородной. Мы в России все разные. И в этом сила, если принять и использовать эти различия во благо. написала Манижа.

Она предложила пользователям выложить свое фото, видео и ответ на вопрос: кто такая русская женщина?

Напомним, в конце выступления Манижи на экране появляется коллаж с сотней женщин. Они поют припев в месте с ней.

Видео: Instagram / @manizha

Фото: Instagram / @manizha_russianwoman, скрин из YouTube / Eurovision Song Contest