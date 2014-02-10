Манижа представила Instagram-аккаунт, посвященный русским женщинам

Певица Манижа представила первый в мире "Instagram-памятник" русской женщине. В аккаунте @manizha_russianwoman она опубликовала кадры с женщинами, которые вместе с ней поют песню для Евровидения "Russian woman".
Каждый из участников дал свое определение понятию "русская женщина". Среди них есть и известные люди, например, актриса и деятель благотворительности Чулпан Хаматова, журналистка Елена Костюченко, актриса Александра Бортич, певица Татьяна Буланова и другие.
Каждая женщина имеет право представлять свою страну не меняя себя - такой какой родилась, какой себя чувствует. Не адаптируя свой цвет кожи или волос, религию, веру, идеологию, политическую или социальную позицию. Самая большая страна в мире не может быть однородной. Мы в России все разные. И в этом сила, если принять и использовать эти различия во благо.
написала Манижа.
Она предложила пользователям выложить свое фото, видео и ответ на вопрос: кто такая русская женщина?
Напомним, в конце выступления Манижи на экране появляется коллаж с сотней женщин. Они поют припев в месте с ней.
Видео: Instagram / @manizha
Фото: Instagram / @manizha_russianwoman, скрин из YouTube / Eurovision Song Contest
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